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Мурманская область. Арктика16.02.17 17:11

Компания по предоставлению займов оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие в рекламе всех условий кредитования

Мурманское УФАС России привлекло к административной ответственности ООО МФО «Вайнемёйнен Полярный» за ненадлежащую рекламу.

Ранее антимонопольный орган рассмотрел дело в отношении общества по факту распространения в подъезде жилого дома в Мурманске рекламной листовки: «РосДеньги. ЗАЙМЫ от 0,75% в день, займы по паспорту в течении 15 минут до 200 тысяч рублей под залог ПТС. Подай заявку в интернете по телефону WWW.ROS-DENGI.RU 8-800-200-50-51 ООО МФО «Вайнемёйнен Полярный» Ближайший офис пр-т Ленина,80 (Пять углов)...».

Основанием для рассмотрения дела послужило обращение гражданки. По мнению заявительницы, реклама не соответствует требованию рекламного законодательства, т. к. содержит лишь процентную ставку за каждый день пользования займом, тогда как требуется указывать ставку в процентах годовых.

Антимонопольным ведомством установлено, что реклама не содержит всей  существенной для потребителя информации об условиях получения займов, а лишь часть привлекательной информации, что создает впечатление, что какие либо иные условия, влияющие на фактическую стоимость займа, отсутствуют.

Таким образом, в нарушение рекламного законодательства в рассматриваемой рекламе отсутствовали все условия, определяющие полную стоимость кредита, а именно: срок действия договора потребительского кредита (займа) и срок возврата потребительского кредита (займа); процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки – порядок её определения.

Мурманское УФАС России признало общество нарушившим часть 7 статьи 5 и часть 3 статьи 28 закона о рекламе.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к нарушителю применены штрафные меры в размере 100 тысяч рублей.

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