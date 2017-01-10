Компания «СУЭК» увеличила пакет акций Мурманского МТП до более 75,46%

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» увеличила пакет голосующих акций ПАО «Мурманский морской торговый порт» с 49,998% до 75,468%, говорится в сообщении стивидорной компании.

Акции были приобретены у АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», которая в результате сделки вышла из состава акционеров терминала.

Сумма сделки не уточняется.