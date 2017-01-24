Концерт «Jam session» состоялся в Мурманском областном театре кукол

22 января перед спектаклем «Три медведя» в Мурманском областном театре кукол состоялся музыкальный концерт от воспитанников и педагогов музыкальной школы № 5 «Jam session». Музыканты порадовали зрителей театра как современными композициями, так и классическими хитами.

Дуэт фортепиано и синтезатора, ансамбль флейтистов (старший и младший), а также исполнение произведений от вокально-инструментального ансамбля. 16 учеников и 4 педагога представили гостям театра своё творчество.

28 января в Мурманске пройдёт городской конкурс «Электронный драйв» – состязание, где все исполнение происходит только с помощью синтезатора. А 28 и 29 января в областном центре стартует региональный конкурс эстрадного пения «Звёздная радуга». В этих мероприятиях примут участие ученики музыкальной школы № 5, которые продемонстрировали свой талант в Мурманском областном театре кукол.