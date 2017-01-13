Конфликт на работе дошёл до уголовного дела по факту причинения вреда здоровью

В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель города обратился за помощью с травмами руки и головы.

Полицейскими потерпевший был опрошен. Мужчина 1988 года рождения рассказал, что работает слесарем котельного оборудования на одном из предприятий города. Осенью прошлого года у него произошёл конфликт с работником данного предприятия 1962 года рождения. В ходе конфликта 54-летний рабочий по комплексному обслуживанию схватил черенок от лопаты и несколько раз ударил потерпевшего по голове и левой руке, причинив сильную физическую боль. Причиной ссоры стала личная неприязнь.

По факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему.

Согласно заключению судмедэксперта, 28-летнему северянину был причинен средней степени тяжести вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении ранее не судимого жителя Мурманска 1962 года рождения дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.