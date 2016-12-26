Конкуренция, высокий уровень налогов и недостаточный платёжеспособный спрос населения – три составляющие ограничивающие деятельность в розничной торговле

Как сообщает Мурманскстат, в январе-ноябре 2016 года оборот розничной торговли в Мурманской области на 99,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,7% (в январе – ноябре 2015 года – соответственно 97,7% и 2,3%).

Из непродовольственных товаров в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась реализация автомобильных деталей, узлов и принадлежностей (на 43,1%), дизельного топлива (на 38,2), мебели бытовой (на 36,5%), выросла – одежды из меха (на 69,8%), косметических и парфюмерных товаров (на 28,7), спортивных товаров (на 24,8%).

В IV квартале 2016 года 83% руководителей организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «удовлетворительную» (в III квартале 2016 года как «удовлетворительную» и «благоприятную» – 86%), как «неблагоприятную» – 17% (в III квартале 2016 года – 14%).

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил -1,4%.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в IV квартале 2016 года, руководители организаций назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (77% опрошенных), высокий уровень налогов (58), недостаточный платёжеспособный спрос населения (46) и недостаток финансовых средств (38% опрошенных).