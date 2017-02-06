Консультанты Всемирного банка приняли участие в семинаре по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив

Сегодня заместитель губернатора Анатолий Векшин принял участие в семинаре по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив в Мурманской области, организованном региональным Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям. Для участия в семинаре приглашены консультанты Всемирного банка, представители Министерства финансов, комитета по госзакупкам, Министерства по внутренней политике.

Открывая семинар, заместитель губернатора напомнил, что программа поддержки местных инициатив работает в Российской Федерации с 2007 года при участии Всемирного банка. В рамках проекта к концу 2016 года в программе приняли участие 26 регионов России. Для Мурманской области 2017 год станет «пилотным» в вопросах реализации местных инициатив. На сегодняшний день определены параметры реализации проекта в Мурманской области и все критерии участия муниципальных образований.

«Реализация проектов поддержки местных инициатив – это еще одна возможность привлечь активных граждан к реализации проектов, востребованных жителями. Уверен, что все заявленные проекты будут реализованы и послужат примером для других муниципальных образований», – подчеркнул Анатолий Векшин.

В рамках семинара представители муниципальных образований были ознакомлены с принципами, механизмами, процедурами и методологической базой инициативного бюджетирования, утвержденными Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив, а также Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив.