Контролеры за деятельностью управляющих организаций не хотят брать на себя эти функции

Вчера состоялась рабочая встреча с членами объединенного Общественного совета при Государственной жилищной инспекции, комитете по тарифному регулированию и Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области. «Жилищно-коммунальные неурядицы – среди наиболее острых проблем, волнующих наших граждан. Это показывают многочисленные опросы населения, да и в моей электронной почте всегда на первом месте жалобы на перебои с водоснабжением, отоплением, текущие кровли, неубранные дворы и тому подобные бытовые беды. При этом людям безразлично, как распределены полномочия, где чья зона ответственности, и мы все – и муниципальные, и региональные власти, должны это понимать», – отметила, открывая встречу, глава региона.

Она напомнила, что в конце прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. По новым правилам дополнительные гарантии допуска к жилищному контролю получат как общественные организации, так и инициативные граждане. Губернатор подчеркнула, что принятые нововведения придают новый статус и масштаб работе объединенного Общественного совета. Она напомнила, что Жилищный кодекс определяет собственника жилья как главного контролера за деятельностью управляющих организаций. Однако практика показывает, что граждане зачастую сами не готовы брать на себя эти функции.

Председатель объединенного Общественного совета Денис Яковенко сообщил, что ряд предложений мурманских общественников нашёл отражение в принимаемых законах, в том числе и на федеральном уровне. Так, Госдумой сокращён до года срок, по истечении которого вступает в силу решение об изменении способа формирования фонда капремонта (переход средств из общего «котла» на специальный счёт). Также в федеральном законодательстве учтена инициатива об отнесении ремонта перекрытий к капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.