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Мурманская область. Арктика11.03.17 12:51

Корабли и суда Северного флота продолжают дальний поход в юго-западной части Индийского океана

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск», спасательного буксировочного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» выполнил деловой заход в порт Дар-эс-Салам Республики Танзания. В современной истории Северного флота это первый визит боевого корабля в Танзанию.

В течение трёх дней российские моряки познакомились с достопримечательностями главного порта африканской страны, ее культурой и национальными традициями. Во время стоянки в Дар-эс-Саламе на борту кораблей и судов побывали семьи сотрудников посольства России, которые встретились с командованием и экипажем БПК «Североморск», познакомились с условиями службы и быта военных и гражданских моряков.

Выход отряда кораблей Северного флота из территориальных вод Танзании состоялся вечером 10 марта. В настоящее время корабли и суда продолжают выполнять поставленные задачи в юго-западной части Индийского океана в соответствии с планом дальнего похода.

 

 

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