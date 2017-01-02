Корабли Северного флота приступили к подготовке к дальним походам 2017 года

Экипажи боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота встретили Новый 2017 год, выполняя задачи дальних походов. В Средиземном море Новый год встретили экипажи тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», судов обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай» и «Кама».

К празднику североморцы подготовились заранее, в кают-компаниях и столовых установили новогодние ёлки, отрепетировали театрализованные представления и самодеятельные концерты с участием традиционных Деда Мороза и Снегурочки. В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими.

Командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов направил поздравительные телеграммы в адрес экипажей боевых кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи дальних походов. Он поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия.

Вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «2017 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями».

Командующий флотом нацелил личный состав на решение поставленных задач и пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке.

Дальние походы в Средиземное море, Арктику и Атлантический океан совершат корабли и суда Северного флота в 2017 году. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов. «Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн», - сказал он.

В 2016 учебном году экипажи надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения выполнили более 30 дальних походов.

В настоящее время корабельная авианосная группа Северного флота, в которую входят единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий, большой противолодочный корабль «Североморск» и несколько судов обеспечения, выполняет задачи в восточных районах Средиземного моря.