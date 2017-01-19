Мурманская область. Арктика19.01.17 09:26
Ковчег с мощами Луки Крымского доставят в Умбу
По благословению правящего архиерея Североморской епархии епископа Митрофана в Кафедральный храм Воскресения Христова посёлка Умба будет доставлен ковчег с частицей честных мощей святителя, исповедника и целителя XX века Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Святыня будет находиться в Умбе с 28 января по 5 февраля включительно.
В дни нахождения святыни в Умбу дежурство в храме будет ежедневным с 10.00 до 14.00, а в субботу и воскресение - с 8.00 до 19.00. Так же ежедневно будут совершаться различные богослужения:
Комментарии
Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-Нам интересно Ваше мнение14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 484 человека
-Скоро в эфире10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 7 серия (16+)12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиИнфляция продолжает опустошать наши кошелькиКто не рискует, тот будет получать маленькую пенсию - НАПФ-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 22 копейки, евро - на 12 копеекКурс доллара к мировым валютам растёт, к рублю - падает-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХИтоги проверки: работа коммунальных служб неудовлетворительнаяКонтролеры за деятельностью управляющих организаций не хотят брать на себя эти функции-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию