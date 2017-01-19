Ковчег с мощами Луки Крымского доставят в Умбу

По благословению правящего архиерея Североморской епархии епископа Митрофана в Кафедральный храм Воскресения Христова посёлка Умба будет доставлен ковчег с частицей честных мощей святителя, исповедника и целителя XX века Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Святыня будет находиться в Умбе с 28 января по 5 февраля включительно.

В дни нахождения святыни в Умбу дежурство в храме будет ежедневным с 10.00 до 14.00, а в субботу и воскресение - с 8.00 до 19.00. Так же ежедневно будут совершаться различные богослужения: