Крабу-стригуну опилио посвятили книгу

Вышла новая книга ПИНРО: «Краб-стригун опилио Chionoecetes opilio в Баренцевом и Карском морях». В монографии обобщены итоги многолетних комплексных исследований краба-стригуна опилио (наиболее современного вселенца в экосистему Баренцева моря и сопредельных с ним вод), выполненных коллективом специалистов ПИНРО.

В издании рассмотрены основные черты биологии баренцевоморского краба-стригуна опилио, а также возможные пути и сроки вселения этого вида промысловых ракообразных в баренцевоморскую экосистему. Показаны динамика биомассы запаса, состав уловов краба-стригуна опилио, перспективы промысла, оценено влияние различных факторов на промысловый запас и предложена модель для прогнозирования биомассы запаса.

Монография сотрудников ПИНРО К.М. Соколова, В.А. Павлова и Н.А. Стрелковой предназначена для гидробиологов, экологов и специалистов из других областей, интересующихся вопросами рационального использования промысловых запасов донных ракообразных, студентов вузов, изучающих промысловые морские биологические ресурсы.