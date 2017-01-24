Краеведческие премьеры в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

26 января в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоятся краеведческие премьеры «Презентации мурманских издательств и местных авторов».

Участники краеведческих премьер познакомятся с новой литературой, поступившей в областную детско-юношескую библиотеку в 2016 году, а также с книгами, посвященными 100-летнему юбилею Мурманска, фотоальбомами, литературой об истории Кольского Севера, освоении Арктики, о моряках и капитанах. Для детей и юношества появились произведения как уже известных авторов - Николая Колычева, Олега Бундура, так и начинающих - Татьяны Березюк и Екатерины Панфиловой.

Январь - месяц традиционных Рубцовских чтений, поэтому в первую очередь будут показаны книги Николая Рубцова, изданные в разных московских издательствах, а также новый сборник статей и документов вологодского писателя-краеведа Леонида Вересова «Страницы жизни и творчества поэта Н. М. Рубцова».

Почётными гостями встречи станут авторы книг: Николай Колычев, Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, Михаил Славин и Алевтина Самсыка, которые расскажут о своем творчестве.