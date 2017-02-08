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Мурманская область. Арктика08.02.17 17:29

Кромешная тьма: эксперты ОНФ в Мурманской области проверили состояние социальных новостроек в посёлке Умба

Эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта в Мурманской области вновь проверили социальные новостройки по улице Кирова в посёлке Умба, введенные в эксплуатацию в конце 2014 года. Несмотря на заверения местных властей, что дома будут приведены в порядок, ситуация там только усугубилась.

«Выехавшая группа активистов ОНФ в недоумении, во что превратились новостройки всего за несколько лет, – рассказал по итогам проверки руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов. – Жильцы наперебой рассказывали о проблемах. В подъездах стоит жуткий запах канализационных отходов, балки деревянных лестниц полопались и уже стянуты скобами. Везде трещины на стенах, потолках подъездов и квартир, а также заметны следы протечек кровли. Самое ужасное творится в подвале. Его заполонили крысы, стоит смрад, всюду лужи отходов, образовавшиеся от постоянных разрывов канализационных труб, начали даже грибы расти. В теплоцентре протекает почти каждое соединение. От постоянного воздействия влаги материалы, из которых изготовлен дом, потеряли свои первичные свойства. Периметр двух новостроек по-прежнему не освещён, зимой здесь кромешная тьма».

Между тем, летом 2016 года власти Умбы включили рекомендации активистов мурманского отделения ОНФ в план-график устранения замечаний. Нарушения, допущенные при строительстве, должны были исправить в течение 2016-2017 гг., однако сроки не соблюдаются. Общественники направят соответствующее обращение в региональный Минстрой, на который возложен контроль за выполнением работ.

Также представители ОНФ осмотрели четыре новых социальных дома на улицах Генералова и Декабристов в Мурманске. Трехэтажные дома должны были сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, однако сроки затянулись. Активисты ОНФ осмотрели новостройки, в которых справят новоселье около 400 жильцов аварийных и ветхих деревянных домов. Ключи от квартир начнут вручать в конце марта.

«Приятно, что подрядчик обратил внимание на проблемы по другим домам: полотенцесушители, которые там не соответствовали нужной температуре, здесь горячие, горячая вода включается быстро, – отметил эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Левин. – Но мы хотели бы отметить, что о качестве домов можно будет судить спустя некоторое время после заселения. Как показывает практика, нарекания к социальному жилью появляются позже и здесь важно, чтобы подрядная организация и застройщик оперативно реагировали на замечания собственников».

Активисты Народного фронта продолжат контроль за реализацией в регионе программы расселения аварийного жилого фонда.

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