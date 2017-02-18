СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Театр драмы, или Ларису Круглову просят выйти на сценуТелеМамы: Читаем Онегина с талантливыми ребятами, занимаемся активными играми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.02.17 18:34

Круг почёта с факелом, зажжённым от лампады, в Североморске совершила семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по высшему пилотажу Светлана Капанина

Североморск стал одним из пяти городов, где сегодня состоялась эстафета передачи огня Олимпиады спортсменов-военнослужащих. Огонь также передавали в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске. Этот огонь своего рода символ игр для спортсменов, представляющих Вооруженные силы страны. Огонь зимних Всемирных военных игр во флотскую столицу прибыл из Ловозеро, где был зажжён несколько дней назад от пламени очага шамана в саамской деревне. 

Эстафета огня III Всемирных военных игр состоялась сегодня в Североморске, главной базе Северного флота. Как сообщает пресс-служба СФ, лампаду с огнём доставили юнармейцы на бронетранспортере в сопровождении бригады морской пехоты на армейских снегоходах.

На сцене огонь встречали замкомандующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков, председатель регионального комитета физкультуры и спорта Светлана Наумова, глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов и посол Игр, абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по высшему пилотажу Светлана Капанина.

- Наша область богата спортивными достижениями и традициями, теперь в этой копилке еще одно знаменательное событие - зажжение огня Всемирных военных игр, - отметила Светлана Наумова. - Этот огонь символизирует дружбу, честность борьбы и мир. И не сомневаюсь, что он придаст еще больше уверенности в своих силах нашим спортсменам.

«Круг почёта с факелом, зажжённым от лампады, совершила семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по высшему пилотажу Светлана Капанина, представлявшая ЦСКА. Она же доставит лампаду на церемонию соединения огней в Москву», - сказали на флоте.

В эстафете приняли участие 2017 человек, в том числе 1000 военнослужащих СФ. В торжественном мероприятии приняли участие представители командования Северного флота, администрации Североморска, военнослужащие Североморского гарнизона, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и юнги Североморска.

По замыслу организаторов североморской церемонии участники были выстроены не традиционными рядами, а символичным для каждого россиянина словом «Россия». Участники, передавая лампаду из рук в руки, зарядили олимпийский огонь энергией своих сердец.

После завершения эстафеты право зажечь от лампады факел получила председатель комитета областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова. Этот факел в столицу России к 23 февраля должна доставить Светлана Капанина. 

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, огонь III Всемирных военных игр на Кольском Севере был зажжён 12 февраля в саамской деревне от пламени очага, горящего в национальном жилище саамов - куваксе.

С 11 по 13 февраля огонь III Всемирных военных игр был зажжён и в других регионах России. Торжественное слияние огней произойдёт в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи. В рамках официальной церемонии открытия 24 февраля пройдёт заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 метров, затем будет зажжена чаша игр.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 489 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:30«Квартет». Художественный фильм (12+)23:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)23:30«Без срока давности: Разведчик разведчику рознь». Документальный цикл (16+)00:10«Талисман любви». Художественный сериал, 29-30 серия (12+)01:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)02:05«Не бойся, я с тобой!». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ России чаще всего подделывают 5-тысячные купюрыСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом цен-PRO ВалютуЕвро укрепилось почти на 80 копеек, доллар – на 48 копеек«На место!», - Максим Орешкин подал команду рублю-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 февраляИзбавляемся от очередной законодательной коллизии - за общедомовые нужды разрешили платить по счётчикам-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения