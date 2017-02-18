Круг почёта с факелом, зажжённым от лампады, в Североморске совершила семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по высшему пилотажу Светлана Капанина

Североморск стал одним из пяти городов, где сегодня состоялась эстафета передачи огня Олимпиады спортсменов-военнослужащих. Огонь также передавали в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске. Этот огонь своего рода символ игр для спортсменов, представляющих Вооруженные силы страны. Огонь зимних Всемирных военных игр во флотскую столицу прибыл из Ловозеро, где был зажжён несколько дней назад от пламени очага шамана в саамской деревне.

Эстафета огня III Всемирных военных игр состоялась сегодня в Североморске, главной базе Северного флота. Как сообщает пресс-служба СФ, лампаду с огнём доставили юнармейцы на бронетранспортере в сопровождении бригады морской пехоты на армейских снегоходах.

На сцене огонь встречали замкомандующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков, председатель регионального комитета физкультуры и спорта Светлана Наумова, глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов и посол Игр, абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по высшему пилотажу Светлана Капанина.

- Наша область богата спортивными достижениями и традициями, теперь в этой копилке еще одно знаменательное событие - зажжение огня Всемирных военных игр, - отметила Светлана Наумова. - Этот огонь символизирует дружбу, честность борьбы и мир. И не сомневаюсь, что он придаст еще больше уверенности в своих силах нашим спортсменам.

«Круг почёта с факелом, зажжённым от лампады, совершила семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по высшему пилотажу Светлана Капанина, представлявшая ЦСКА. Она же доставит лампаду на церемонию соединения огней в Москву», - сказали на флоте.

В эстафете приняли участие 2017 человек, в том числе 1000 военнослужащих СФ. В торжественном мероприятии приняли участие представители командования Северного флота, администрации Североморска, военнослужащие Североморского гарнизона, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и юнги Североморска.

По замыслу организаторов североморской церемонии участники были выстроены не традиционными рядами, а символичным для каждого россиянина словом «Россия». Участники, передавая лампаду из рук в руки, зарядили олимпийский огонь энергией своих сердец.

После завершения эстафеты право зажечь от лампады факел получила председатель комитета областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова. Этот факел в столицу России к 23 февраля должна доставить Светлана Капанина.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, огонь III Всемирных военных игр на Кольском Севере был зажжён 12 февраля в саамской деревне от пламени очага, горящего в национальном жилище саамов - куваксе.