Крупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»

Крупные запасы нефти обнаружены по итогам бурения на месторождении «Filicudi» в южной части Баренцева моря, говорится в сообщении «DEA» (принадлежит «LetterOne» Михаила Фридмана).

Бурение проводилось на участке PL533 в 40 км к юго-западу от месторождения «Johan Castberg». Общий объем запасов оценивается в диапазоне от 35 до 100 млн баррелей нефтяного эквивалента. «Результаты также показывают значительный потенциал роста, для подтверждения которого необходимо дальнейшее разведочное бурение», - отмечается в пресс-релизе.

«DEA» разрабатывает этот участок совместно с «Lundin Norway AS» («дочка» «Lundin Petroleum», является оператором проекта) и «Aker BP», образованной в результате слияния норвежских активов «BP» и местной компании «Det Norske Oljeselskap». Обе компании владеют долей 35% в лицензии. «DEA» принадлежит 30% в проекте.