Кто не рискует, тот будет получать маленькую пенсию - НАПФ

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) обратилась в ЦБ с инициативой расширения инвестиционного маневра участников отрасли. Фонды хотят поднять доходность вложений за счёт увеличения доли высокорисковых вложений и расширения списка разрешенных к покупке активов, в том числе за счёт производных финансовых инструментов на нефть и золото. Однако шансы на их утверждение в ближайшее время невелики - регулятор обещает вернуться к их рассмотрению после прохождения НПФ стресс-тестов, пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалось обращение НАПФ в Банк России.

Отраслевой лоббист просит увеличить долю высокорисковых вложений с нынешних 10% до 15%.

В частности, предлагается расширить список инвестиционных паев биржевых инвестиционных фондов («ориентируясь на их доходность, а не только состав») и базисных активов производных финансовых инструментов (ПФИ) («с возможностью вкладываться в нефть, драгметаллы и другие ликвидные активы»), упростить инвестирование в акции российских предприятий, в том числе не входящих в высший котировальный список. «Расширение инвестманёвра позволит диверсифицировать вложения НПФ, повысить доходность и, как следствие, увеличить размер будущих пенсий клиентов фондов», - подчеркивает президент НАПФ Константин Угрюмов.

По мнению участников пенсионного рынка, вопрос диверсификации активов для НПФ более чем злободневный. Особенно с учётом того, что ЦБ последовательно сокращает долю банковских активов в портфелях фондов.

В настоящий момент наиболее активно НПФ инвестируют в гособлигации и корпоративные бонды, весомой остаётся и доля банковских вложений.