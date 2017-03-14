Куда цены на нефть рубль заведут?

Мировые цены на нефть сегодня немного подрастают на ожиданиях инвесторами данных ОПЕК об объёмах добычи этого сырья в странах картеля в феврале, которые будут опубликованы позднее, свидетельствуют данные торгов.

«Основная цель плана сокращения добычи ОПЕК заключается не только в том, чтобы способствовать увеличению цен, но и в том, чтобы сократить глобальные запасы», - цитирует газета «The Wall Street Journal» аналитика «SCI International» Гао Цзяна.

Кроме того, участники рынка ожидают, также сегодня, данных Американского института нефти (API) о запасах нефти в США, а в среду выйдет официальная статистика запасов «чёрного золота» от Минэнерго страны.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,9031 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 22,96 копейки. К последней сделке 13 марта доллар подорожал на 13,06 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 59,82 копейки и составил 62,6679 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 1,21 копейки.