Курс доллара к мировым валютам растёт, к рублю - падает

Цена нефти сегодня растёт на заявлениях китайских властей об ожиданиях сокращения добычи и увеличения импорта «чёрного золота» в страну, свидетельствуют данные торгов. 17 января Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила о том, что к 2020 году добыча нефти в стране, вероятно, упадет на 7% по сравнению с уровнем 2015 года, пишет газета «The Wall Street Journal». Таким образом, показатель составит 4 миллиона баррелей в день.

При этом ожидается, что чистый импорт «чёрного золота» вырастет на 5,3% в годовом выражении в 2017 году, до 8 миллионов баррелей в день. Газета отмечает, что в 2016 году показатель достиг уровня в 7,65 миллиона баррелей в день, что является историческим максимумом. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 14%. «Китай удовлетворял около 64,8% своих потребностей в нефти с помощью импорта в 2016 году, и этот показатель может увеличиться до 66,7% в 2017 году», - приводит газета мнение неназванных аналитиков «BMI Research».

Курс доллара к мировым валютам растёт в среду в рамках коррекции после достижения минимальных отметок во вторник, свидетельствуют данные торгов. Доллар вчера дешевел к мировым валютам на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о том, что доллар сейчас слишком сильный. Политик связал это в том числе с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,3492 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 5,24 копейки. К последней сделке 17 января доллар подешевел на 6 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 9,50 копейки и составил 63,3814 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился почти на 20 копеек.