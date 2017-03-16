Курс доллара слетел почти на 87 копеек, евро – на 35 копеек

Центральный банк России с 17 марта установил официальный курс доллара в размере 58,2437 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился 86,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,4897 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,31 копейки.