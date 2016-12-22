Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 5 копеек

Центральный банк России с 23 декабря установил официальный курс доллара в размере 60,8641 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,5604 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,82 копейки.