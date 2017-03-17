Мурманская область. Арктика17.03.17 13:19
Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеек
Центральный банк России с 18 марта установил официальный курс доллара в размере 57,9344 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился 30,93 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 62,3722 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,75 копейки.
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