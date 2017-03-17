Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеек

Центральный банк России с 18 марта установил официальный курс доллара в размере 57,9344 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился 30,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,3722 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,75 копейки.