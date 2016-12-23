Курс доллара теряет копейку, евро - почти две копейки

Центральный банк России с 24 декабря установил официальный курс доллара в размере 60,8528 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,5425 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,79 копейки.