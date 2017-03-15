Курс доллара укрепился почти на 16 копеек, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 16 марта установил официальный курс доллара в размере 59,1128 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос 15,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,8428 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,81 копейки.