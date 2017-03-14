Курс евро снизился на 52 копейки, доллара – почти на 18 копеек

Центральный банк России с 15 марта установил официальный курс доллара в размере 58,9540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился 17,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,7447 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 52,14 копейки.