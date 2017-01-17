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Мурманская область. Арктика17.01.17 10:35

Курс валюты чутко реагирует на цену «чёрного золота»

Нефть сегодня торгуется с разнонаправленной динамикой на фоне сделанных 16 января заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и скептицизма относительно эффективности заморозки добычи «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Министр энергетики Саудовской Аравии, ранее выступая на Всемирном энергетическом форуме в Абу-Даби, выразил мнение, что страны ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие государства выполняют договоренность о сокращении добычи «чёрного золота». Министр также отметил, что те, с кем он говорил, подтверждали стремление поддерживать снижение добычи.

В то же время, некоторые аналитики считают, что сокращение добычи обречено на провал в связи с уменьшением спроса на нефть после увеличения цен. «На каждое увеличение нефтяных цен на 10 долларов за баррель, спрос на нефть будет уменьшаться на 10 процентных пунктов. В то время как консенсусный прогноз (по спросу на нефть. - Ред.) предполагает увеличение на 1,3 миллиона баррелей в день в 2017 году (против 1,4 миллиона баррелей в день в 2016 году), мы видим понижательные риски, в то время как спрос в Китае и Индии начинает замедляться», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «AB Bernstein».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,599 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта почти не изменилась - снизилась на 0,77 копейки. К последней сделке 16 января доллар подешевел на 27 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 32 копейки и составил 63,5517 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 8,67 копейки.

 

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