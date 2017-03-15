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Мурманская область. Арктика15.03.17 10:40

Курсы валют в ожидании изменений цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня растут на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчёту «API», коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 531 тысячу баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 3,7 миллиона баррелей.

Теперь трейдеры ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, этот показатель за отчетную неделю увеличился на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 531,6 миллиона баррелей.

Если данные «API» будут подтверждены правительственными данными от Минэнерго США, это будет первое снижение, зафиксированное после того, как в течение девяти недель наблюдался рост запасов, пишет агентство.

В то же время сдерживает рост мировых нефтяных цен информация об увеличении добычи «чёрного золота» в Саудовской Аравии. Страна сообщила ОПЕК, что в феврале увеличила свою добычу нефти на 263,3 тысячи баррелей в день по сравнению с январем, до 10,011 миллиона баррелей в сутки. В январе королевство добывало 9,748 миллиона баррелей в сутки, снизив добычу в месячном выражении на 717 тысяч баррелей в день. По сравнению с октябрем Саудовская Аравия в феврале снизила добычу нефти на 533 тысячи баррелей в день против обещанных в рамках соглашения по заморозке 486 тысяч баррелей.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,1470 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 19,30 копейки. Однако к последней сделке 14 марта доллар подешевел на 1,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 10,95 копейки и составил 62,8542 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 12,42 копейки.

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