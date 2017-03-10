Ледокол «50 лет Победы» завершил первую проводку крупнотоннажного судна «Nordic Bothnia» с антрацитом

Атомный ледокол «50 лет Победы» 10 марта года завершил первую ледокольную проводку крупнотоннажного судна «Nordic Bothnia» (флаг Панама) с антрацитом, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот». Работа выполнена в рамках договора ФГУП «Атомфлот» с ООО «Арктическая горная компания», заключенного на период с 1 января по 30 июня 2017 года.

По словам генерального директора ФГУП «Атомфлот» Вячеслава Рукши, для экспорта угля с полуострова Таймыр под проводкой атомных ледоколов планируется использовать суда ледового класса Arc4 дедвейтом от 75 тысяч тонн и выше.

Отмечается, что основную работу в обеспечении безопасной ледокольной проводки крупнотоннажного балкера «Nordic Bothnia» выполнил атомный ледокол «Вайгач». 15 февраля экипаж атомохода в сложных ледовых и навигационных условиях осуществил безопасную постановку судна к причалу «Арктической горной компании» в районе полуострова Чайка.

10 марта в районе мыса Желания атомный ледокол ФГУП «Атомфлот» завершил ледокольное обеспечение теплохода «Nordic Bothnia» и крупнотоннажный балкер самостоятельно продолжил движение в один из портов Нидерландов.

В настоящее время под погрузкой у причала «Арктической горной компании» находится судно «Nordic Barents» дедвейтом 43706 тонн.