Ледяная «бомба» искорёжила «Тойоту» в Мурманске

В Мурманске произошло очередное ЧП, связанное со снегопадами и неудовлетворительной работой управляющих компаний.

В переулке Водопроводный, около здания общежития торгового порта, на машину мурманчанина с крыши свалилась глыба из снега и льда. Можно только благодарить Бога за то, что в это время в машине никого не было, так как у легковушки выбило лобовое и заднее стёкла, пробило верхнюю часть кузова, а салон завалило снежным крошевом. Это происшествие произошло около 4-х часов ночи.

Как пояснили сотрудники управляющей компании, уборку снега с этой крыши они проводили 11 марта.