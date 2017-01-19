Ледяное царство - для активного отдыха мурманчан

В Мурманске уделяется большое внимание досугу детей и молодежи. Приятно провести время на свежем воздухе, можно абсолютно в любом районе города.

В этом году мурманчан радуют красивейшие ледяные фигуры, горки для катания и арт-объекты. Все скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами.

– Мастера проделали колоссальную работу, ледовые скульптуры – настоящее произведение искусства, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Очень хочется, чтобы вся эта красота простояла как можно дольше, поэтому призываем мурманчан бережно относиться к чужому труду.

Не остались в стороне и юные любители активного отдыха. К услугам горожан бесплатные катки, а также лыжный спорткомплекс «Снежинка». Бесплатные катки расположены на базе 14 образовательных учреждений города. Кроме того в вечернее время любителей спорта рады принять городские стадионы «Льдинка», «Юность» и «Авангард».

– Многие горожане приходят целыми семьями, с детства приучают малышей к спорту, – рассказала директор детско-юношеской спортивной школы № 6 Галина Полякова. – Со своей стороны мы постоянно следим за качеством люда, ежедневно производим обследование и заливку.