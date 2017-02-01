Ледяные скульптуры сохранят до весны

Ледяные скульптуры, установленные во всех округах заполярной столицы, продолжают радовать мурманчан и гостей города. Всего Мурманск украшают более сорока ярких переливающихся фигур, оснащенных светодиодными лентами и подсвеченных разноцветными прожекторами.

Все ледяные шедевры находятся под охраной. Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» ежедневно следят за целостностью ледяных композиций и проводят все необходимые работы по их содержанию.

– Если где-то видно разрушение или даже небольшой скол - к работе приступает специальная ремонтная бригада, – пояснил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Мы должны продлить эту прекрасную сказку, вместе с мурманчанами, которых просим бережно относиться к скульптурам.

В центре Мурманска – на улице Воровского – появились герои русских сказок: Баба Яга, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка и многие другие.

А возле лодочной станции на Семёновском озере обосновались Снежная королева и Кай, а также персонажи любимого многими мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Малыши и взрослые с удовольствием катаются с установленной тут же ледяной горки. К слову, высота горки 2,5 метра, длина ската – 25 метров.

В Первомайском округе, в районе дома № 101 на проспекте Кольском мастера изготовили ледяной лабиринт и три горки разной высоты, а также юрту с представителями малых народов Севера и фигуры белых медведей.