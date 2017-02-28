Лекцию посвятили творчеству Арсения Тарковского

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась лекция «Если б, как прежде, я был горделив...», посвященная творчеству Арсения Тарковского. Вторая лекция авторской программы «Те, кого люблю» Дмитрия Коржова, прозаика, поэта, журналиста, критика, члена Союза писателей России, была посвящена творчеству Арсения Тарковского, которого иногда называют последним поэтом Серебряного века.

«И жизненно, и поэтически Тарковский абсолютно уникален. Он, фактически, формировался вне связи с читателем, вне мнений критики и публики. Начал публиковаться в 20-х, а первая книга вышла в 1962 году. Непросто понять, почему всё-таки так долго пришлось ждать ему свои книги… », - так характеризует творческий путь Тарковского Дмитрий Коржов.

На лекции в исполнении Сергея Гронского и Андрея Боброва прозвучали стихи «Жизнь, жизнь…», «К стихам», «Вот и лето прошло»…

Выставка изданий из фонда библиотеки представила участникам встречи сборники разных лет поэта и переводчика Арсения Тарковского.