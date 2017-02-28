Министр труда озабочен не обеспечением занятости россиян, а предлагает возродить страхование от безработицы«Норникель» рассматривает возможность размещения «зелёных бондов» - ценных бумаг, средства от которых пойдут на инвестирование в возобновляемую энергию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.02.17 07:10

Лекцию посвятили творчеству Арсения Тарковского

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась лекция «Если б, как прежде, я был горделив...», посвященная творчеству Арсения Тарковского. Вторая лекция авторской программы «Те, кого люблю» Дмитрия Коржова, прозаика, поэта, журналиста, критика, члена Союза писателей России, была посвящена творчеству Арсения Тарковского, которого иногда называют последним поэтом Серебряного века.

«И жизненно, и поэтически Тарковский абсолютно уникален. Он, фактически, формировался вне связи с читателем, вне мнений критики и публики. Начал публиковаться в 20-х, а первая книга вышла в 1962 году. Непросто понять, почему всё-таки так долго пришлось ждать ему свои книги… », - так характеризует творческий путь Тарковского Дмитрий  Коржов.

На лекции в исполнении Сергея Гронского и Андрея Боброва прозвучали стихи «Жизнь, жизнь…», «К стихам», «Вот и лето прошло»…

Выставка изданий из фонда библиотеки  представила участникам встречи сборники разных лет поэта и переводчика Арсения Тарковского.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 283 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиЦены на репчатый лук и картофель продолжают «радовать» северян ростомПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами-PRO ВалютуРубль упал, но хочет отжатьсяЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеек-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХВ ЗАТО Островной и Заозёрск, а также в городе Полярные Зори показатель собираемости платы за коммунальные услуги достиг 100%Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения