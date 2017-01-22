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Мурманская область. Арктика22.01.17 18:55

Личности погибших под лавиной туристов устанавливаются

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту схода лавины в Кировском районе Мурманской области, в результате которого погибли двое туристов. В настоящее время их личности устанавливаются. Остальные члены туристической группы не пострадали.

По предварительным данным, туристическая группа из города Архангельска в составе 11 человек каталась на снегоходах в районе озера Вудьявр Мурманской области. В момент, когда группа находилась в районе скального ущелья южного склона горы Вудьяврчорр, произошёл сход лавины. По указанному сообщению незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, следственным органом принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

 

 

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