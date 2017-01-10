Лидеры физкультурно-спортивной работы среди студентов Мурманской области
Подведены итоги открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2015/2016 учебном году.
Победителями и призерами Всероссийского этапа конкурса стали образовательные организации Мурманской области:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2015/2016 учебном году»;
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта» в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области физической культуры и спорта в 2015/2016 учебном году»;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мурманский государственный технический университет» в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2015/2016 учебном году».