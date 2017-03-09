«Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» - в Мурманской областной научной библиотеке состоялось открытие лектория

В Мурманской областной научной библиотеке стартовал цикл лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе», который в течение года будут вести известные мурманские филологи и преподаватели Марина Наумлюк и Ольга Пожидаева.

Первую лекцию «Западная литература в контексте постмодернизма» прочитала Марина Наумлюк, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета. Лектор поделилась размышлениями о философских основах постмодернизма, проанализировав работы известных философов: Жана-Франсуа Лиотара, Жана Бодрийяра, Жиля Делеза, Пьера-Феликса Гваттари и Ролана Барта, а также провела разбор ключевого понятия постмодернизма - «постмодернистской чувствительности».

Достаточно сложный материал был подан доступно и увлекательно. Аудитория узнала о символах и образах эпохи постмодерна, выражающих постмодернистское ощущение мира. Течение постмодернизма в западной литературе рассматривалось через призму творчества разных авторов, принадлежащих как к элитарной, так и к массовой литературе: Хорхе Луиса Борхеса, Умберто Эко, Иэна Макьюэна, Фредерика Бегбедера и других.

По окончании встречи слушатели задали вопросы, высказали собственное мнение и посмотрели выставку литературы по теме лекции.