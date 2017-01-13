Ловушка под снегом: 7-летний ребёнок провалился в колодец, наполненный водой

10 января, во дворе дома по улице Юбилейная, 6 города Заполярный, рядом с детсадом № 38, 7-летний ребёнок находившийся на прогулке со своим папой, заигравшись в снегу, провалился в бетонное подземное сооружение наполненное водой, пишет «Заполярная вертикаль».

Как оказалось впоследствии, бетонное сооружение с люком имело отверстие, припорошенное снегом, так как горизонтальная плита не примыкала вплотную между блоком и грунтом.

По счастливому стечению обстоятельств, ребенок был мгновенно вытащен из ямы своим отцом. Испуганный и промокший мальчик был доставлен в скорую медицинскую помощь с небольшой травмой руки, которую получил при падении в колодец с трехметровой высоты об арматуру торчащую из блоков люка. Родителями ребенка был вызван наряд полиции, который и зафиксировал происшествие, произошедшее по вине городских служб. Кому принадлежит данный колодец выяснится в ходе следствия, так как мамой мальчика было составлено заявление в полицию по поводу данного несчастного случая.

В тот же день колодец был огорожен, а на следующее утро приехавший погрузчик сдвинул плиту на место, тем самым обезопасив жителей города от возможности нанести себе травмы.

- Рядом находится детский садик, здесь двор дома и постоянно играют дети. Хорошо, что сын гулял с отцом и всё закончилось более менее благополучно и без серьёзных травм. Я намерена довести это дело до суда, чтобы впредь такого ни с кем не повторилось», - сообщает мама мальчика.