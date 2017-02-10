Лучше нет зимы в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-восточная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха, в связи с неравномерным распределением облачности над нашим регионом, ожидается в широких пределах.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -8-13°. при прояснениях -19-24°. Гололедица.