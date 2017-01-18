Лучшие эксперименты физики и химии с элементами озорства - в Мурманском областном театре кукол

21 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Мама для мамонтёнка» ведущие «Самого научного шоу» проведут для зрителей занимательный и необычный мастер-класс.

Гостей Мурманского областного театра кукол ждут удивительные эксперименты из мира физики и химии с элементами озорства.

Все проводимые опыты абсолютно безопасны. Проверить силу своих лёгких, удержать шар в воздухе или воду в перевёрнутом стакане, выпустить волшебного Джинна, а также создать полимерных червячков можно будет юным любителям кукольных представлений.