Лучшие педагоги Мурманска определились и их торжественно наградили

В Мурманске подведены итоги городских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства», «Педагогические надежды». Большой праздник, на котором чествовали победителей, состоялся в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Заслуженные награды номинантам вручил депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

– Отрадно, что в заполярной столице свято чтут лучшие традиции мурманского образования, – отметил Алексей Веллер. – Конкурсы профмастерства – одна из таких добрых традиций. Хочется поблагодарить всех педагогов за их труд и желание профессионально развиваться.

Конкурсные мероприятия проходили в течение недели, в ходе которой конкурсанты провели открытые занятия с детьми, классные часы, родительские собрания, обобщили опыт своей работы.

– С каждым годом число участников растёт, – отметил председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. – В этот раз за победу боролись 89 педагогических работников.

Победителями стали:

– в конкурсе «Воспитать человека» – Надежда Микурова, учитель английского языка, классный руководитель 7 класса, школа № 13;

– в конкурсе «Сердце отдаю детям» – Александра Коровина, тренер – преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу;

– в конкурсе «Ступеньки мастерства» – Мария Чернявская, воспитатель детского сада № 122.

Победителями фестиваля молодых педагогов города Мурманска «Педагогические надежды – 2017» стали:

– в номинации «Математика» – Елена Мовчан, школа № 5;

– в номинации «География и биология» – Роман Яковлев, школа № 36;

– в номинации «Информатика» – Александра Красовская, гимназия № 2;

– в номинации «Физическая культура» – Нуриев Халдун Сабир оглы, лицей № 2;

– в номинации «Начальная школа» – Юлия Болдырева, школа № 20;

– в номинации «Английский язык» – Карина Мошкова, школа № 11;

– в номинации «Технология» – Кирилл Кузьмин, школа № 20;

– в номинации «История» – Татьяна Хаустова, школа № 21;

– в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» – Максим Шишов, школа № 49.