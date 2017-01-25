Лучшие результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике показали учащиеся оленегорской школы № 4

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2016/2017 учебном году.

Основной целью этой олимпиады является популяризация экономических знаний. Олимпиадные задания включают тесты и задачи повышенной сложности по экономике, которая не является обязательной дисциплиной школьной программы. Большинство участников изучают экономику во внеурочное время, поэтому региональный этап олимпиады – это отличная возможность проверить свои знания и потенциал в экономической науке.

Лучшие результаты показали учащиеся оленегорской школы № 4, школы № 4 города Апатиты и гимназии № 1 Североморска.