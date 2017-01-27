Мурманская область. Арктика27.01.17 08:43
Лучшие танцевальные пары области поборются за призовые места в конкурсе по спортивным бальным танцам «Зимние узоры»
29 января в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры». В конкурсе примут участие лучшие танцевальные пары из городов Мурманск, Апатиты, Полярный, Североморск, Кандалакша, Мончегорск и Никель.
Первое отделение соревнования откроют участники спортивно-массовых мероприятий, совершающие свои первые шаги в танцевальном искусстве, а после перерыва эстафету примут пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут бороться за призовые места. Участники постараются превзойти друг друга в мастерстве исполнения десяти танцев европейской и латиноамериканской программ: квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв.
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