Лучших механиков-водителей Северного флота отобрали для участия в конкурсах профессионального мастерства инженерных войск

На базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в поселке Щук-Озеро прошёл учебный сбор с механиками-водителями машин инженерного вооружения. На мероприятие привлекались военнослужащие инженерных подразделений и частей береговых и сухопутных войск, морской инженерной службы и 45-й армии ВВС и ПВО.

В ходе сбора проведены практические занятия по вождению инженерной техники с преодолением естественных и искусственных преград и выполнением специальных задач. Механики-водители сдали зачёты по специальной подготовке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам сбора отобраны лучшие механики-водители, которые примут участие в отборочных этапах конкурсов профессионального мастерства «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула» Армейских международных игр-2017.