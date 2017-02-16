Любитель бесплатного сыра из Заполярного может сесть в тюрьму на 4 года

В полицию г.Заполярного поступило сообщение от администрации одного из магазинов о том, что неизвестный мужчина открыто похитил два куска сыра на общую сумму 182 рубля, после чего скрылся из магазина. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Продавец торгового заведения описала полицейским злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый житель поселка Корзуново Печенгского района 1980 года рождения. Подозреваемого с помощью сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции. Похищенные продукты питания у северянина были изъяты.

Подозреваемый в грабеже признался, что в этот же день он открыто похитил еще один кусок сыра в другом магазине на улице Ленина, после чего добровольно вернул похищенное. Общая стоимость похищенных им продуктов питания составила 318 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее неоднократно судимого жителя Корзуново возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.