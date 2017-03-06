Любителей джаза приглашают на концерт «Джазовые диалоги с духовым органом»

органом»

8 марта в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Джазовые диалоги с духовым органом». В исполнении гитариста Николая Куликова, вокалиста Хосе Моряна и органиста Владимира Нестеренко прозвучат любимые джазовые композиции.

Владимир Нестеренко - один из лучших джазовых пианистов Москвы, лауреат многочисленных международных конкурсов. Он играл джаз в клубах Нью-Йорка и Москвы, покорял своим талантом меломанов разных городов и стран. «Великие композиторы-органисты – это люди, которые в рамках своей музыкальной традиции прекрасно импровизировали. То, что записано нотами, – это далеко не все, что они сочиняли. Там тоже есть импровизация», – отметил Владимир Нестеренко.

В концерте также примут участие лауреат I премии на Всероссийском открытом конкурсе молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону гитарист Николай Куликов и восходящая звезда Московской джазовой сцены, яркий представитель «cоул-джазовой» школы Хосе Морян.