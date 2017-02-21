Любители чтения вновь приняли участие в собрании клуба «Книжные бобры»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в этом году собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры».

Встреча была посвящена обсуждению двух книг: романа «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» Ольги Славниковой и романа петербургской писательницы Елены Чижовой «Время женщин».

Молодая уральская писательница Ольга Славникова номинировалась на «Русский букер» в 2005 году. Её роман посвящен истории взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе. Шаг за шагом повествование вводит нас в «тихий ужас» повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. Участники клуба сошлись во мнении, что в романе не так важен сюжет, сколько язык, атмосфера, умение автора погрузить читателя в мир своих героев.

Более позитивной и светлой участникам показалась книга Елены Чижовой «Время женщин», в которой тоже есть трудные судьбы, боль и потери, но все сглаживается атмосферой всеобщей любви к главной героине – девочке Сюзанне.

Участники мероприятия также выбрали книги для обсуждения на следующем собрании – в конце марта «Книжные бобры» обсудят книги «Голос монстра» Патрика Несса и «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.