Лже-брат выманил у пенсионерки из Мурманска 35 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратилась 77-летняя жительница областного центра. Пожилая женщина пояснила сотрудникам полиции, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился братом. Мужчина сообщил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия и его могут привлечь к уголовной ответственности. Для непривлечения его к ответственности требуются деньги.

Денежные средства в сумме около 35 тысяч рублей пенсионерка передала неизвестному на улице. Лишь потом северянка позвонила родственнику и поняла, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.