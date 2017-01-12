Лже-внук увёл у доверчивой старушки 180 тысяч рублей

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница областного центра 1935 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей в утренние часы 11 января поступил звонок на стационарный телефон. Неизвестный представился её внуком и сообщил, что ему срочно нужны деньги.

В ходе общения злоумышленник убедил пожилую северянку передать денежные средства своему «другу», который незамедлительно прибыл по указанному пенсионеркой адресу. Жительница Мурманска передала ему 80 тысяч рублей наличными, и вместе с ним отправилась в банк, чтобы снять со своей карты ещё 100 тысяч, которые она также отдала «другу» лже-внука.

Волнуясь, перевел ли внуку денежные средства молодой человек, пенсионерка позвонила ему на мобильный телефон и с удивлением узнала, что он никаких денег у неё не просил и не звонил ей. Поняв, что стала жертвой мошенников, пожилая мурманчанка отправилась в полицию.

По словам женщины, о подобных случаях мошенничеств она знала от участкового уполномоченного полиции, однако в ходе разговора с неизвестным не смогла распознать мошенника.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.