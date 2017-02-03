Магазин торговой сети «Народная 7Я семьЯ» оказался не совсем гостеприимным

В пятницу, 3 февраля, в Мурманске в рамках реализации партийных проектов «Честная цена» и «Единая страна - доступная среда» состоялся общественный рейд в магазин торговой сети «Народная 7Я семьЯ», расположенный в Пионерском переулке областного центра.

Особое внимание в ходе мониторинга уделялось наличию или отсутствию на прилавках продукции местных производителей, а также доступности торговой точки для людей с ограничениями по здоровью. Также общественные контролеры проверили оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество овощей и фруктов, соблюдение условий их хранения.

«Для защиты прав потребителей мы продолжаем рейды по контролю соблюдения торгового законодательства, - отметил член региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена», депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин. – В целом магазин оставляет благоприятное впечатление, но есть и ряд недочетов, на которые было указано руководству торговой точки. В частности, недостаточно широко представлены местные производители. По целым группам – это, например, молочные и мясные изделия, рыбопродукция – мы увидели товары одной или двух компаний из Мурманской области. Кроме того, хотелось бы, чтобы все товары местного производства выделялись специальными ценниками».

«В книге отзывов и предложений большое количество негативных отзывов, почти нет благодарностей, - поделился впечатлениями председатель совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин. – Ещё один важный момент: один из запасных выходов загорожен стеллажом с открытками. А такое не допускается».

«В ходе проверки была обнаружена хлебобулочные изделия, на которых не были указаны данные о сроках реализации, - подчеркнул член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена», сторонник партии Кирилл Чудинов. – Такая продукция считается просроченной».

Председатель общественной организации «Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина» +», член рабочей группы по реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Артем Ермоленко отметил, что данная торговая точка практически недоступна для посещения маломобильными группами населения.

«Инвалид-колясочник просто не сможет проехать через турникет, установленный на входе в магазин, - сказал он. – Да, думаю, что и у человека на костылях возникнут большие проблемы при прохождении этого «рукотворного препятствия». Кроме того, здесь очень узкие проходы: двум людям с тележками не разминуться. То есть, магазин недостаточно удобен для посещения, даже если у вас нет ограничений по здоровью».

«Все замечания, которые появились по результатам проверки, мы изложили представителям торговой точки, - сказал в заключение Юрий Шадрин. – Радует, что они охотно шли на контакт, выразили готовность исправить нарушения, а также передать наши пожелания руководству торговой сети. В дальнейшем мы планируем посетить этот магазин еще раз, чтобы убедиться, что к нашим замечаниям прислушались».