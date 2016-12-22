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Мурманская область. Арктика22.12.16 09:20

Максимальный размер родительской платы в дошкольных учреждениях на 2017 год в Мурманской области увеличили по-божески

20 декабря 2016 года постановлением правительства Мурманской области № 637-ПП установлены максимальные размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2017 год.

На 2017 год максимальный размер родительской платы рассчитан с учётом сводного индекса потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития Мурманской области. В среднем по Мурманской области максимальный размер родительской платы в 2017 году на 3,4% выше уровня 2016 года, что не превышает сводный  индекс потребительских цен (5,1%).

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть выше её максимального размера, устанавливаемого нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Самый высокий размер родительской платы в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на следующий год установлен для Ковдорского района – 158 рублей в сутки, чуть ниже для ЗАТО Островной (158 руб.) и ЗАТО  Заозёрск (157 руб.). Самый низкий размер родительской платы в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на следующий год установлен для города Кировска с подведомственной территорией – 105 рублей в сутки.

Для Мурманска в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (за исключением групп с круглосуточным пребыванием) плата за сутки составит в 2017 году  113 рублей; в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в группах с круглосуточным пребыванием – 124 рубля.

 

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