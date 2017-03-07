Маленькие мурманчане примут участие в познавательно-игровом занятии «Марта восьмое, мамин денёк»

9 марта в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт познавательно-игровое занятие, посвященное празднованию Международного женского дня.

Ученики 2 класса средней общеобразовательной школы № 53 Мурманска узнают историю праздника, познакомятся с литературой, которая поможет сделать подарок мамам и бабушкам дома, поучаствуют в соревнованиях и эстафетах, вспомнят сказочных мам и бабушек, а также расскажут о своих близких.

Цель встречи - привлечение читателей в библиотеку, приобщение к литературе по творчеству и искусству.