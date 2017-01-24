Маленькие мурманчане приняли участие в празднике «Снежная кутерьма»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся семейный познавательно-игровой праздник «Снежная кутерьма».

Юные читатели и их родители узнали, что такое снег, откуда берутся снежинки и познакомились с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Ребята, проявив смекалку, отгадали загадки и ответили на хитрые вопросы Снеговика, поучаствовали в лыжной эстафете, поиграли в снежки, сами слепили снеговиков, перебрались по льдинам и построили жилище эскимосов - иглу. Украшением праздника стал Снежный вальс в исполнении танцевальной студии «Гемма».

В заключение праздника состоялось подведение итогов семейной викторины «Новогодняя сказка» и акции «Новогодний сюрприз», которые проходили в библиотеке с 14декабря 2016 года по 18 января 2017 года. Победители и участники были награждены дипломами, грамотами и сертификатами.